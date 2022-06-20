В Черновцах задержали переселенца, который шпионил для "ДНР"

Подозреваемый по версии следствия притворялся пострадавшим переселенцем, а сам собирал информацию об объектах критической инфраструктуры и передавал ее своим боевикам-кураторам.

На Буковине задержан переселенец из Киевской области, который оказался диверсантом. Мужчина шпионил в пользу так называемой ДНР, сообщили в официальном Телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора Украины.

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Подозреваемый был задержан силовиками 18 июня 2022 года в Черновцах.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина вступил в ряды так называемой "ДНР" и осуществлял незаконную разведывательную деятельность в ее пользу. Он собирал сведения о дислокации объектов критической инфраструктуры – железнодорожных переездов, тоннелей, мостов, а также мест расположения личного состава ВСУ.

Информацию противнику передавал через мессенджер Телеграмм.

В настоящее время жителю Киевщины уже сообщили о подозрении в совершении преступлений. Ему выбирают меру пресечения.

Известно, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Черновицкой области.

Напомним, что 1 июня заместителю председателя Черновицкой ОВ сообщили о подозрении в хищении гуманитарной помощи. По информации журналистов, чиновник Артур Мунтян использовал переданные Украине в качестве "гуманитарки" автомобили скорой помощи для личного заработка.

А раньше правоохранители задержали уже жителя Днепра. Мужчина продавал гуманитарную помощь, которую посылали бесплатно для пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.