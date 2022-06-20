У Чернівцях затримали переселенця, який шпигував для "ДНР"
Підозрюваний за версією слідства прикидався постраждалим переселенцем, а сам збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури й передавав її своїм бойовикам-кураторам
На Буковині затримали переселенця з Київської області, який виявився диверсантом. Чоловік шпигував на користь так званої "ДНР", повідомили в офіційному Телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора України.
Підозрюваного силовики затримали 18 червня 2022 року у Чернівцях.
За даними слідства, у травні 2022 року чоловік вступив до лав так званої "ДНР" та здійснював незаконну розвідувальну діяльність на її користь. Він збирав відомості щодо дислокації об'єктів критичної інфраструктури – залізничних переїздів, тунелів, мостів, а також місць розташування особового складу ЗСУ.
Інформацію ворогу передавав через месенджер Телеграм.
Наразі жителю Київщини вже повідомили про підозру в скоєнні злочинів. Йому обирають запобіжний захід.
Відомо, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.
Нагадаємо, що 1 червня заступнику голови Чернівецької ОВА повідомили про підозру у розкраданні гуманітарної допомоги. За інформацією журналістів, чиновник Артур Мунтян використав передані Україні як "гуманітарку" автомобілі швидкої допомоги для особистого заробітку.
А дещо раніше правоохоронці затримали вже мешканця Дніпра. Чоловік продавав гуманітарну допомогу, яку надсилали безкоштовно для містян, котрі постраждали внаслідок збройної агресії РФ.