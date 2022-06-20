Более 100 тысяч человек на грани выживания: власти Мариуполя рассказали о дефиците воды

Чтобы получить питьевую воду, оккупанты заставляют местных жителей стоять в очередях по 8 часов. Набрать ее можно всего один раз в неделю.

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области острая нехватка питьевой воды. Из-за дефицита этого ресурса десятки тысяч человек, оставшихся в городе, находятся под угрозой гибели. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на заявление мэра города Вадима Бойченко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам главы городского совета, без доступа к питьевой воде остаются более 100 тысяч человек, российские силы выдают ее местным жителям всего один раз в неделю. При этом для того, чтобы получить воду, находящимся под оккупацией необходимо простоять в очередях по 4-8 часов.

"Это гуманитарная катастрофа. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы открыть зеленый коридор и спасти людей", — призвал Бойченко.

Также городской голова добавил, что российские оккупанты ограничивают жителей Мариуполя в доступе к еде, а электроснабжение, подача газа и водоотвод в городе до сих пор не возобновлены.

Напомним, на днях советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что каждый день в городе 10-15 человек обращаются к медикам с симптомами холеры или дизентерии. По его словам, в условиях возможной эпидемии инфекционных болезней оккупанты не запретили продажу живой рыбы. В аптеках отсутствуют антибиотики, а пациентов отправляют домой без оказания помощи.

Ранее мы писали, что на улицах Мариуполя оккупационные власти установили палатки для "гигиенических процедур".