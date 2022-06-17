В Мариуполе ежедневно 10-15 человек обращаются с симптомами холеры, — советник мэра (видео)

Оккупанты, по словам Петра Андрющенко, в условиях возможной эпидемии не запретили продажу живой рыбы и не решили проблему с питьевой водой.

Ежедневно в Мариуполе к медработникам обращаются 10-15 граждан с симптомами холеры или дизентирии. Об этом сообщает советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко.

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По его словам, о гуманитарной ситуации в Мариуполе его информируют некоторые источники, которые сотрудничают с оккупационными властями. Сообщается, что в городе ежедневно 10-15 человек с симптомами холеры или дизентирии обращаются за помощью к медицинским работникам.

Реагентов для тестирования населения в Мариуполе, по словам Андрющенко, нет, поскольку россияне вывезли все. Антибиотики в медучреждениях также отсутствуют, а пациентов без оказания помощи отправляют домой.

"На Левобережье вчера замечен кортеж Международного Красного Креста, который привез 4 фуры гуманитарки. Сами оккупанты ничего не делают, даже не введен запрет на продажу живой рыбы, как одного из самых больших рисков заболевания", — продолжил советник мэра Мариуполя.

Кроме этого, в оккупированном городе серьезные проблемы с инсулином — препарат низкого качества в недостаточном количестве. На фоне этого, как утверждают источники, зафиксирован рост числа ампутаций конечностей в течение последней недели, а каждый день медики проводят по две подобные операции.

Подытоживая, Петр Андрющенко также рассказал, что оккупационная администрация не решает проблему с питьевой водой.

Подача воды через реки по улицам. Источники сообщают, что в реальности давление в 4 раза меньше минимально необходимого. В случае подключения всех районов города — де-факто вода исчезнет даже там, где есть сейчас", — резюмировал советник мэра Мариуполя.

[ + – ] Ежедневно 10-15 мариупольчан обращаются с сиптомами холеры или дизентерии

Напомним, ранее Петр Андрющенко рассказывал о росте числа импровизированных могил в Мариуполе. По словам советника мэра, подобные захоронения мгновенно наполняются новыми погибшими, которых продолжают находить под завалами многоэтажных домов.

Также сообщалось, что в Мариуполе началась вспышка холеры, из-за чего оккупанты закрыли город на "бюрократический" карантин.