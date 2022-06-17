У Маріуполі щодня 10-15 людей звертаються із симптомами холери, — радник мера (відео)

Окупанти, за словами Петра Андрющенка, за умов можливої епідемії не заборонили продаж живої риби та не вирішили проблему з питною водою.

Щодня у Маріуполі до медпрацівників звертаються 10-15 громадян із симптомами холери чи дизентерії. Про це повідомляє радник мера окупованого міста Петро Андрющенко.

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За його словами, про гуманітарну ситуацію в Маріуполі його інформують деякі джерела, які співпрацюють з окупаційною владою. Повідомляється, що в місті щодня 10-15 осіб із симптомами холери або дизентерії звертаються за допомогою до медичних працівників.

Реагентів для тестування населення у Маріуполі, за словами Андрющенка, немає, оскільки росіяни вивезли уск. Антибіотиків у медзакладах також немає, а пацієнтів без надання допомоги відправляють додому.

"На Лівобережжі вчора помічений кортеж Міжнародного Червоного Хреста, який привіз 4 фури гуманітарки. Самі окупанти нічого не роблять, навіть не запроваджено заборону на продаж живої риби, як одного з найбільших ризиків захворювання", — продовжив радник мера Маріуполя.

Крім цього, в окупованому місті серйозні проблеми з інсуліном — препарат низької якості у недостатній кількості. На тлі цього, як стверджують джерела, зафіксовано зростання кількості ампутацій кінцівок протягом останнього тижня, а щодня медики проводять дві подібні операції.

Підсумовуючи, Петро Андрющенко також розповів, що окупаційна адміністрація не вирішує проблеми з питною водою.

Подання води через річки по вулицях. Джерела повідомляють, що насправді тиск у 4 рази менший від мінімально необхідного. У разі підключення всіх районів міста — де-факто вода зникне навіть там, де зараз є", — резюмував радник мера Маріуполя.

[ + – ] Щодня 10-15 маріупольчан звертаються із сиптомами холери чи дизентерії

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко розповідав про зростання кількості імпровізованих могил у Маріуполі. За словами радника мера, такі поховання миттєво наповнюються новими загиблими, яких продовжують знаходити під завалами багатоповерхових будинків.

Також повідомлялося, що в Маріуполі почався спалах холери, через що окупанти закрили місто на "бюрократичний" карантин.