Понад 100 тисяч людей на межі виживання: влада Маріуполя розповіла про дефіцит води

Щоб отримати питну воду, окупанти змушують місцевих мешканців стояти у чергах по 8 годин. Набрати її можна лише один раз на тиждень.

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області гостра нестача питної води. Через дефіцит цього ресурсу десятки тисяч людей, що залишилися в місті, перебувають під загрозою загибелі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на заяву мера міста Вадима Бойченка.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами голови міської ради, без доступу до питної води залишаються понад 100 тисяч людей, російські сили видають її місцевим мешканцям лише один раз на тиждень. При цьому для того, щоб отримати воду людям, що знаходяться під окупацією, необхідно простояти в чергах по 4-8 годин.

"Це гуманітарна катастрофа. Тому потрібно зробити все можливе, щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей", — закликав Бойченко.

Також міський голова додав, що російські окупанти обмежують мешканців Маріуполя у доступі до їжі, а електропостачання, подача газу та водовідведення у місті досі не відновлені.

Нагадаємо, днями радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що щодня у місті 10-15 людей звертаються до медиків із симптомами холери чи дизентерії. За його словами, за умов можливої епідемії інфекційних хвороб окупанти не заборонили продаж живої риби. В аптеках відсутні антибіотики, а пацієнтів відправляють додому без допомоги.

Раніше ми писали, що на вулицях Маріуполя окупаційна влада встановила намети для "гігієнічних процедур".