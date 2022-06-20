Украина легко справится с требованиями, предусмотренными Еврокомиссией, — посол ФРГ (видео)

По словам немецкой дипломатки Анки Фельдгузен, семь требований к Украине существуют уже многие годы, а у Киева уже есть прогресс по их выполнению. Однако главной задачей станет проведение судебной реформы.

Украина сможет легко справиться с выполнениями семи требований, которые были предусмотрены Европейской комиссией при вынесении рекомендаций предоставить стране статус кандидата. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на брифинге.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По ее словам, эти требования уже существуют многие годы, а у Киева уже есть прогресс по их выполнению.

"Я думаю, что Украина может легко с ними справиться, потому что это действительно требования, которые существуют уже долгие годы, уже есть прогресс, возможно, не такой, какого хотели бы сами украинцы, особенно в судебной реформе. Но Украина не впервые размышляет, как это можно выполнить. Мы, ваши партнеры, особенно Группа семи, постоянно в контакте по этим вопросам с украинским правительством", — сказала она.

Фельдгузен также добавила, что в Украине успешно прошла реформа децентрализации. Однако она отметила, что второй реформой, которая по-настоящему изменит страну, станет судебная. Дипломатка добавила, что судебная реформа — это сложный процесс, но если есть политическая воля, то "можно сделать многое".

"Я думаю, достаточно успешно провели реформу децентрализации — это действительно история успеха. Но судебная реформа —это вторая реформа, действительно изменяющая страну. В течение всех лет работы в Украине я слежу за теми шагами, которые уже предприняли для проведения судебной реформы, и буду делать это и впредь", — заявила Анка Фельдгузен.

Какие требования должна выполнить Украина для движения к членству?

17 июня глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Киев должен выполнить некоторые условия, чтобы начать переговоры по вступлению в ЕС, а именно:

Судебная реформа: принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;

обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);

принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

должен заработать "антиолигархический" закон;

необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

Напомним, 20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит статус кандидата на саммите ЕС, который состоится на этой неделе. По ее словам, европейские лидеры поддержат заключение Еврокомиссии. "Курс уже задан", — сказала политик.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок. Тогда Урсула фон дер Ляйен сказала, что наша страна является европейским государством, которое показало свою приверженность ценностям ЕС. В Еврокомиссии также сообщили, что Украина на 70% соответствует всем нормам для вступления в ЕС.