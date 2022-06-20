Україна легко впорається з вимогами, що передбачені Єврокомісією, — посол ФРН (відео)

За словами німецької дипломатки Анки Фельдгузен, сім вимог до України існують уже багато років, а Київ уже має прогрес щодо їх виконання. Проте головним завданням буде проведення судової реформи.

Україна зможе легко впоратися з виконанням семи вимог, передбачених Європейською комісією при винесенні рекомендацій надати країні статусу кандидата. Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час брифінгу.

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За її словами, ці вимоги вже існують багато років, а Київ уже має прогрес щодо їх виконання.

"Я думаю, що Україна може легко з ними впоратися, бо це справді вимоги, які існують уже довгі роки, вже є прогрес, можливо, не такий, якого хотіли б самі українці, особливо в судовій реформі. Але Україна не вперше розмірковує, як це можна виконати. Ми, ваші партнери, особливо група семи, постійно в контакті щодо цих питань із українським урядом", — сказала вона.

Фельдгузен також додала, що в Україні успішно відбулася реформа децентралізації. Проте вона наголосила, що другою реформою, яка по-справжньому змінить країну, стане судова. Дипломатка додала, що судова реформа — це складний процес, але якщо є політична воля, то "можна багато зробити".

"Я думаю, досить успішно провели реформу децентралізації — це справді історія успіху. Але судова реформа — це друга реформа, яка дійсно змінює країну. Протягом усіх років роботи в Україні я стежу за тими кроками, які вже зробили для проведення судової реформи, і робитиму це й надалі", — заявила Анка Фельдгузен.

Які вимоги має виконувати Україна для руху до членства?

17 червня глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Київ має виконати деякі умови, щоб розпочати переговори щодо вступу в ЄС, а саме:

судова реформа: ухвалення та впровадження законодавства про процедуру відбору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема, на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП;

забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектора як частини безпекового середовища України;

має запрацювати "антиолігархічний" закон;

необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність до європейського аудіовізуального законодавства;

необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії та розробити механізми її впровадження.

Нагадаємо, 20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає статус кандидата на саміті ЄС, який відбудеться цього тижня. За її словами, європейські лідери підтримають висновок Єврокомісії. "Курс уже заданий", — сказала політикиня.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до блоку. Тоді Урсула фон дер Ляєн сказала, що наша країна є європейською державою, яка показала свою відданість цінностям ЄС. У Єврокомісії також повідомили, що Україна на 70% відповідає всім нормам вступу в ЄС.