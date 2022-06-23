Из-за войны биометрические паспорта выдают с задержкой, — МВД Украины

Из-за возникших трудностей с поставками материалов для бланков украинцев просят заблаговременно оформлять документы.

Война внесла коррективы в процесс оформления биометрических документов украинцам, изготовление и выдача ID-карт и загранпаспортов проходит с задержкой, сообщили в МВД Украины.

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"В результате уничтожения и частичного разрушения логистических путей, мы столкнулись с невиданными до сих пор трудностями, связанными с поставкой и доставкой необходимых расходных материалов для печати паспортов, в том числе — из-за границы, — отметили в МВД. — В результате вынуждены констатировать задержки сроков изготовления документов".

В министерстве заверили, что при взаимодействии правительства, МВД, Государственной миграционной службы и госпредприятия "Полиграфкомбинат "Украина" прилагаются "беспрецедентные усилия по исправлению ситуации и налаживанию надежных логистических каналов поставки необходимых компонентов и материалов". При этом территориальные органы и подразделения ГМС в безопасных районах продолжают работать.

"Мы каждый день принимаем десятки тысяч заявлений от граждан на оформление биометрических паспортных документов. Деятельность всех органов, задействованных в процессе оформления и выдачи паспортов, направлена ​​на то, чтобы граждане получили паспортные документы как можно скорее", — заверили в МВД.

Что делать, если срок действия документов истек

Для решения проблемы Кабмин принял постановление №170 от 28.02.2022 "Некоторые вопросы внесения информации в паспорт гражданина Украины для выезда за границу". Оно разрешает продлить срок действия паспортов гражданина Украины для выезда за границу и вклеить фото ребенка в паспорт родителей – как в подразделениях миграционной службы, так и в дипломатических учреждениях Украины за границей.

"Просим с пониманием отнестись к указанным трудностям и призываем заблаговременно оформлять документы", — отметили в МВД.

Проблемы с материалами для бланков паспортов возникли и в России. Из-за войны в Украине российское Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов. Проект был уже технически готов, планировалось начать выдачу цифровых паспортов в ряде регионов. Но сейчас в правительстве РФ сомневаются, хватит ли для реализации проекта пластика и чипов. Также россияне во время кризиса вряд ли бы стали платить за цифровой паспорт 1000 рублей, поскольку польза от него неочевидна.

Напомним, в июне Кабмин утвердил экспериментальный проект оформления паспортов для граждан Украины, находящихся за границей. Проект предусматривает, что принимать документы для оформления паспорта гражданина Украины будет обособленное подразделение госпредприятия "Документ", относящееся к сфере управления ГМС Украины и администратор Единого государственного демографического реестра. Перечень государств, где будут принимать документы для оформления паспортов Украины, определит ГМС Украины по согласованию с МИД.