Через війну біометричні паспорти видають із затримкою, — МВС України

Через труднощі з поставками матеріалів для бланків українців просять завчасно оформляти документи.

Війна внесла корективи у процес оформлення біометричних документів українцям, виготовлення та видача ID-карт та закордонних паспортів відбувається із затримкою, повідомили у МВС України.

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"Внаслідок знищення та часткової руйнації логістичних шляхів ми зіткнулися з небаченими досі труднощами, пов'язаними з постачанням та доставкою необхідних витратних матеріалів для друку паспортів, зокрема — з-за кордону, — зазначили в МВС. — В результаті змушені констатувати затримки термінів виготовлення документів".

У міністерстві запевнили, що за взаємодії уряду, МВС, Державної міграційної служби та держпідприємства "Поліграфкомбінат "Україна" докладаються "безпрецедентні зусилля щодо виправлення ситуації та налагодження надійних логістичних каналів постачання необхідних компонентів та матеріалів". Водночас територіальні органи та підрозділи ДМС продовжують працювати.

"Ми щодня приймаємо десятки тисяч заяв від громадян на оформлення біометричних паспортних документів. Діяльність усіх органів, задіяних у процесі оформлення та видачі паспортів, спрямована на те, щоб громадяни отримали паспортні документи якнайшвидше", — запевнили у МВС.

Що робити, якщо термін дії документів минув

Для розв'язання проблеми Кабмін прийняв постанову №170 від 28.02.2022 "Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон". Воно дозволяє продовжити термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон та вклеїти фото дитини в паспорт батьків — як у підрозділах міграційної служби, так і в дипломатичних установах України за кордоном.

"Просимо з розумінням поставитися до зазначених труднощів і закликаємо завчасно оформляти документи", — зазначили у МВС.

Проблеми з матеріалами для бланків паспортів виникли й у Росії. Через війну в Україні російське Мінцифри заморозило проєкт видачі цифрових паспортів. Проєкт був уже технічно готовий, планувалося розпочати видачу цифрових паспортів у низці регіонів. Але зараз в уряді РФ сумніваються, чи вистачить для реалізації проєкту пластику та чипів. Також росіяни під час кризи навряд чи стали б платити за цифровий паспорт 1000 рублів, оскільки користь від нього неочевидна.

Нагадаємо, в червні Кабмін затвердив експериментальний проєкт оформлення паспортів для громадян України, які перебувають за кордоном. Проєкт передбачає, що прийматиме документи для оформлення паспорта громадянина України відокремлений підрозділ держпідприємства "Документ", який належить до сфери управління ДМС України та адміністратор Єдиного державного демографічного реєстру. Перелік держав, де прийматимуть документи для оформлення паспортів України, визначить ДМС України за погодженням із МЗС.