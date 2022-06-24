Березино-Бессарабская: Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение

Движение грузовых поездов запустят с осени. Это позволит Украине экспортировать товары в Молдову и страны Евросоюза. Сообщения на этом маршруте между двумя странами не было последние 25 лет.

Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение на участке Березино-Бессарабская. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова.

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Движение грузовых поездов запустят с осени. Таким образом, Украина сможет экспортировать товары в Молдову и страны Евросоюза. А соседнее государство получить возможность экспортировать/импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, сократив заторы в порту Рени.

Как уточняет ведомство, на этом маршруте поезда не ходили последние 25 лет. В ведомстве также рассказали, что строительство участка планируется провести на расстоянии приблизительно 23 км. Из них 1,2 км будет построено на территории Молдовы.

Чтобы возобновить сообщение украинская и молдавская стороны подписали совместный меморандум о взаимопонимании.

[ + – ] Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину [ + – ] Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину [ + – ] Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков

25 февраля, сразу после российского вторжения, Укрзалізниця проинформировала, что Молдова временно приостановила железнодорожное сообщение с Украиной. В частности, поезда перестали ходить по маршруту Одесса — Кишинев — Одесса.

Напомним, в настоящее время Украина экспортирует зерно через Румынию и Польшу. Пока Киев смог организовать два пути для экспорта продовольственной продукции. В ближайшее время должен появиться третий маршрут — через страны Балтии.

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