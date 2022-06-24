Березине-Бессарабська: Україна та Молдова відновлюють залізничне сполучення

Рух вантажних потягів запустять з осені. Це дозволить Україні експортувати товари до Молдови та країн Євросоюзу. Сполучення на цьому маршруті між двома країнами не було останніх 25 років.

Україна та Молдова відновлюють залізничне сполучення на ділянці Березине-Бессарабська. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Рух вантажних потягів запустять з осені. Так, Україна зможе експортувати товари до Молдови та країн Євросоюзу. А сусідня держава матиме можливість експортувати/імпортувати товари через порт Ізмаїл, розташований на Дунаї, скоротивши затори в порту Рені.

Як уточнює відомство, цим маршрутом потяги не ходили останні 25 років. У відомстві також розповіли, що будівництво ділянки планують провести приблизно на 23 км. З них 1,2 км збудують на території Молдови.

Щоб відновити сполучення, українська та молдавська сторони підписали спільний меморандум про взаєморозуміння.

[ + – ] Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину [ + – ] Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину [ + – ] Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину

25 лютого, одразу після російського вторгнення, Укрзалізниця поінформувала, що Молдова тимчасово призупинила залізничне сполучення з Україною. Зокрема, потяги перестали ходити за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса.

Нагадаємо, наразі Україна експортує зерно через Румунію та Польщу. Поки Київ зміг організувати два шляхи для експортування продовольчої продукції. Найближчим часом має з'явитися третій маршрут через країни Балтії.

Раніше Фокус розповідав, як партизанський рух у Білорусі організував "рейкову війну" на території країни, заважаючи руху російських військ.