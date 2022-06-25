Киевская ОВА ввела комендантский час на неделю и сразу "отменила" его (фото)

В первоначальном сообщении администрации говорилось, что комендантский час вводится на территории области с 23:00 26 июня по 5:00 3 июля.

Киевская областная военно-гражданская администрация объявила о введении длительного комендантского часа в регионе и через время "отменила" его. Соответствующее предупреждение было опубликовано пресс-службой ОВА.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Так, сперва ведомство обнародовало сообщение о том, что на территории Киевской области вводится длительный комендантский час, который должен был действовать с 23:00 26 июня по 5:00 3 июля.

Руководство военной администрации также предупредило, что в указанном промежутке времени гражданам категорически запрещено находиться на улице, посещать общественные места, в том числе заведения общепита, а также передвигаться между населенными пунктами на транспорте.

Жесткие ограничения, согласно сообщению ОВА, не распространялись на граждан, у которых оформлены специальные пропуски. Руководство администрации в своем заявлении также выразило надежду, что общество будет придерживаться длительного комендантского часа и с пониманием отнесется к подобным мерам.

Через какое-то время Киевская ОВА "отменила" свое прежнее решение и исправила первоначальную публикацию. Из собщения исчезло упоминание о том, что длительный комендантский час в регионе будет действовать с 23:00 26 июня по 5:00 3 июля.

"На территории Киевской области комендантский час будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00", — говорится в обновленном сообщении ведомства.

Ни в Киевской ОВА, ни в КГГА не прокомментировали первоначальную публикацию военной администрации об ужесточении ограничений для гражданского населения.

[ + – ] Киевская ОВА ввела комендантский час на неделю и сразу отменила

Напомним, в середине июня в СМИ появилась информация о том, что на одном из блокпостов Киева застрелили нарушителя комендантского часа. По данным журналистов, инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Мужина на своем автомобиле протаранил блокпост и пытался скрыться с места ЧП, однако был застрелен военнослужащим.

Также сообщалось, что в Киеве на фоне сокращения комендантского часа разрешили покупать алкогольные напитки с 11:00 до 19:00. Заведениям общественного питания могут отпускать спиртное своим посетителям с 11:00 до 22:00.