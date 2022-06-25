Київська ОВА ввела комендантську годину на тиждень і відразу "скасувала" її (фото)

У початковому повідомленні адміністрації йшлося, що комендантська година вводиться на території області з 23:00 26 червня до 5:00 3 липня.

Київська обласна військово-цивільна адміністрація оголосила про введення тривалої комендантської години в регіоні і через годину "скасувала" її. Відповідне попередження опублікувала пресслужба ОВА.

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Так, спершу відомство оприлюднило повідомлення про те, що на території Київської області вводиться тривала комендантська година, яка мала діяти з 23:00 26 червня по 5:00 3 липня.

Керівництво військової адміністрації також попередило, що у зазначеному проміжку часу громадянам категорично заборонено перебувати на вулиці, відвідувати громадські місця, зокрема заклади громадського харчування, а також пересуватися між населеними пунктами на транспорті.

Жорсткі обмеження, згідно з повідомленням ОВА, не поширювалися на громадян, у яких оформлені спеціальні перепустки. Керівництво адміністрації у своїй заяві також висловило сподівання, що суспільство дотримуватиметься тривалої комендантської години і з розумінням віднесеться до подібних заходів.

Через якийсь час Київська ОВА "скасувала" своє попереднє рішення та виправила первісну публікацію. З повідомлення зникла згадка про те, що комендантська година в регіоні діятиме з 23:00 26 червня по 5:00 3 липня.

"На території Київської області комендантська година діятиме щодня з 23:00 до 5:00", — йдеться в оновленому повідомленні відомства.

Ні в Київській ОВА, ні в КМДА не прокоментували початкову публікацію військової адміністрації щодо посилення обмежень для цивільного населення.

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Нагадаємо, у середині червня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на одному з блокпостів Києва застрелили порушника комендантської години. За даними журналістів, інцидент стався у Святошинському районі столиці. Чоловік на своєму автомобілі протаранив блокпост і намагався втекти з місця НП, проте його застрелили військовослужбовці.

Також повідомлялося, що у Києві на тлі скорочення комендантської години дозволили купувати алкогольні напої з 11:00 до 19:00. Закладам громадського харчування можуть відпускати спиртне своїм відвідувачам з 11:00 до 22:00.