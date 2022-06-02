RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

У Києві продовжили час продажу алкоголю: до котрої треба встигнути в магазин

520
алкоголь київ, продаж алкоголю, київ алкоголь, київ алкоголь купити, магазини києва
Фото: Киев Сейчас | Продаж алкоголю в закладах громадського харчування дозволено з 11:00 до 22:00

Купити спиртне у столичних магазинах тепер можна до 19:00. Столична влада закликає киян дотримуватися комендантської години й бути пильними.

У Києві продовжили час продажу алкоголю в магазинах. Про це повідомила в Telegram Київська міськадміністрація.

Тепер купити спиртне у столичних магазинах можна до 19:00. Раніше це дозволялося лише до 16:00.

Продаж алкоголю в закладах громадського харчування дозволено з 11:00 до 22:00. Місцева влада закликає киян дотримуватися комендантської години, яка триває з 23:00 до 5:00 ранку і не втрачати пильності.

Київська влада з 1 квітня скасувала заборону на продаж алкоголю в магазинах та установах сфери обслуговування.

Зазначимо, що на Харківщині заборонили продавати міцні алкогольні напої на термін дії воєнного стану в Україні.

Фокус раніше аналізував ризики від заборони на продаж алкоголю в Україні. Експерти кажуть, що це призведе до масового самогоноваріння та контрабанди алкоголю.