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В Киеве продлили время продажи алкоголя: до сколько надо успеть в магазин

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Фото: Киев Сейчас | Продажи алкоголя в заведениях общепита разрешены с 11:00 до 22:00

Купить спиртное в столичных магазинах теперь можно до 19:00. Столичные власти призывают киевлян соблюдать комендантский час и быть бдительными.

В Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах. Об этом сообщила в Telegram Киевская горадминистрация.

Теперь купить спиртное в столичных магазинах можно до 19:00. Ранее это разрешалось только до 16:00.

Продажи алкоголя в заведениях общепита разрешены с 11:00 до 22:00. Местные власти призывают киевлян соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 5:00 утра и не терять бдительность.

Киевские власти с 1 апреля отменили запрет на продажу алкоголя в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

Отметим, что в Харьковской области запретили продавать крепкие алкогольные напитки на срок действия военного положения в Украине.

Фокус ранее аналищировал риски от запрета на продажу алкоголя в Украине. Эксперты говорят, что это приведет к массовому самогоноварению и контрабанде алкоголя.