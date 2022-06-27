Дамбу в Демидове отремонтируют в кратчайшие сроки: названа дата

Во время оккупации Киевской области река затопила около 50 домов. Сейчас воду начали перекачивать в Киевское водохранилище через резервный шлюз.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что поврежденный шлюз дамбы возле села Демидов Киевской области восстановят в ближайшее время, а восстановительные работы будут проходить с учетом мер безопасности. Об этом руководитель ОВА сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

За период февраля-марта 2022 года дамба на реке Ирпень была повреждена, из-за этого были затоплены около 50 частных домов в с. Демидов. Но глава ОВА пообещал начать ремонтные работы по восстановлению поврежденного шлюза в ближайшее время.

"Подготовительные работы начнутся в период с 1 по 10 июля, — объяснил чиновник. — Ориентировочный срок завершения работ — до 1 августа этого года".

Кулеба также попросил жителей проявить понимание к тому, что произошло после боевых действий, и пообещал решить проблему в ближайшее время.

Речная Дамба пострадала во время боестолкновений в феврале-марте, в результате были частично подтоплены примерно 50 частных усадеб, вместе с полями, огородами и дорогами. После того, как ВСУ освободили Киевскую область от оккупантов, были проведены работы с тем, чтобы откачать воду и сократить уровень воды в реки. Сейчас через резервный шлюз воду перекачивают в Киевское водохранилище.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала депутата, который разработал концепцию "народной республики" в Николаеве. Сообщается, что в статусе "народной республики" область просуществовала бы до окончания войны, а в дальнейшем планировалось ее включение в состав РФ.