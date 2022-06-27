Дамбу в Демидові відремонтують у найкоротші терміни: названо дату

Під час окупації Київської області річка затопила майже 50 будинків. Наразі воду почали перекачувати у Київське водосховище через резервний шлюз.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що пошкоджений шлюз дамби біля села Демидів Київської області відновлять найближчим часом, а відновлювальні роботи відбуватимуться з урахуванням заходів безпеки. Про це керівник ОВА повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За період лютого-березня 2022 року дамбу на річці Ірпінь було пошкоджено, через це було затоплено майже 50 приватних будинків у с. Демидів. Але голова ОВА пообіцяв розпочати ремонтні роботи щодо відновлення пошкодженого шлюзу найближчим часом.

"Підготовчі роботи розпочнуться в період із 1 по 10 липня, — пояснив чиновник. — Орієнтовний термін завершення робіт — до 1 серпня цього року".

Кулеба також попросив мешканців проявити розуміння до того, що сталося після бойових дій, і пообіцяв вирішити проблему найближчим часом.

Річкова дамба постраждала під час зіткнень у лютому-березні, внаслідок було частково підтоплено приблизно 50 приватних садиб, разом із полями, городами та дорогами. Після того, як ЗСУ звільнили Київську область від окупантів, було проведено роботи з тим, щоб відкачати воду та скоротити рівень води до річок. Наразі через резервний шлюз воду перекачують у Київське водосховище.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала депутата, який розробив концепцію "народної республіки" у Миколаєві. Повідомляється, що в статусі "народної республіки" область проіснувала б до закінчення війни, а надалі планувалося її включення до складу РФ.