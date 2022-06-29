При разборе завалов ТЦ в Кременчуге произошел сдвиг плит, ранены спасатели (фото)

В ведомстве рассказали, что поисковые работы в уничтоженном здании продолжаются, сейчас известно о 18 погибших, также при ликвидации последствий удара обнаружили 8 фрагментов человеческих тел.

В разрушенном российской ракетой торговом центре "Амстор" в Кременчуге Полтавской области во время разбора завалов произошел сдвиг одной из железобетонных плит. В результате чего получили ранения два сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, их госпитализировали. Об этом сообщили в ГСЧС.

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"29 июня в 04:12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит, произошло смещение одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. В настоящее время они находятся в больнице", — рассказали в ведомстве.

По состоянию на утро 29 июня поисковые работы в уничтоженном здании продолжаются, там разбирают поврежденные строительные конструкции. Спасатели уже разобрали завалы на 75% территории торгового центра.

В ГСЧС рассказали, что сейчас известно о 18 погибших, также при ликвидации последствий удара обнаружили 8 фрагментов человеческих тел.

"За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения", — заявили спасатели.

Напомним, 29 июня разведка Британии сообщила, что Россия не планировала обстреливать торговый центр в Кременчуге. По информации ведомства, ракетный удар должен был быть нанесен по другому инфраструктурному объекту. Однако из-за дефицита более современного высокоточного оружия ВС РФ попали не туда.

28 июня глава МВД Денис Монастырский рассказал, что Россия использовала 900-килограмовую советскую ракету Х-22 для удара по ТЦ. На месте происшествия будут работать эксперты специальной лаборатории, которые должны восстановить картину событий.