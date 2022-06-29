Під час розбору завалів ТЦ у Кременчуці відбулося зрушення плит, поранено рятувальників (фото)

У відомстві розповіли, що пошукові роботи у знищеній будівлі тривають, зараз відомо про 18 загиблих, також у процесі ліквідації наслідків удару знайшли 8 фрагментів людських тіл.

У зруйнованому російською ракетою торговому центрі "Амстор" у Кременчуці Полтавської області під час розбору завалів відбулося зрушення однієї із залізобетонних плит. Унаслідок чого отримали поранення двоє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, їх госпіталізували. Про це повідомили в ДСНС.

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"29 червня о 04:12 під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит, відбулося зрушення однієї з них, унаслідок чого отримали травми два співробітники ДСНС. Наразі вони перебувають у лікарні", — розповіли у відомстві.

Станом на ранок 29 червня пошукові роботи у знищеній будівлі продовжуються, там розбирають пошкоджені будівельні конструкції. Рятувальники вже розібрали завали на 75% територій торговельного центру.

У ДСНС розповіли, що наразі відомо про 18 загиблих, також у процесі ліквідації наслідків удару знайшли 8 фрагментів людських тіл.

"За медичною допомогою звернулася 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування", — заявили рятувальники.

Нагадаємо, 29 червня розвідка Британії повідомила, що Росія не планувала обстрілювати торговельний центр у Кременчуці. За інформацією відомства, ракетний удар повинен був бути завданий по іншому інфраструктурному об'єкту. Однак через дефіцит сучаснішої високоточної зброї ЗС РФ влучила не туди.

28 червня глава МВС Денис Монастирський розповів, що Росія використала 900-кілограмову радянську ракету Х-22 для удару по ТЦ. На місці події працюватимуть експерти спеціальної лабораторії, які мають поновити картину подій.