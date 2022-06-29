Глава ОВА рассказал, какие дома в Киевской области восстановят в первую очередь

По словам Алексея Кулебы, в регионе полностью разрушено почти 5 тыс. домов. В ближайшее время в области планируют заново построить лишь 560.

В Киевской области оккупанты полностью уничтожили почти 5 тыс. домов. Об этом в интервью агентству "Интерфакс Украина" рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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"На сегодняшний день на территории области полностью разрушено 4835 частных домов и 13292 частично разрушены. Также полностью разрушена 161 многоэтажка и 975 частично разрушены", — цитирует главу КОВА издание.

Как уточнил Кулеба, сегодня в жилье нуждаются 11319 семей.

23 июня Киевский областной совет утвердил две программы об обеспечении жильем людей, потерявших свои дома из-за войны, с общим бюджетом свыше 4,5 млрд грн.

По словам главы КОВА, программа восстановления касается лишь тех частных домов, которые не подлежат ремонту и их необходимо отстраивать заново. Согласно документу, в ближайшее время заново отстроить должны 560 домов. Такое количество связано с имеющимся финансированием, объяснил Кулеба.

Строить дома планируют по типовым проектам. В этом году надеются одновременно возводить 300 новых домов.

Вторая программа "Нова оселя" предполагает выкуп уже готовых квартир в новостройках. Согласно ей, власть планирует выкупить 2 тыс. новых квартир по рекомендованной цене.

"Сейчас больший спрос мы видим на первую программу", — прокомментировал Кулеба.

Какое жилье восстановят в первую очередь?

Кулеба подчеркнул, что среди разрушенных домов значится очень много дач, тогда как программа восстановления в первую очередь рассчитана на тех людей, у которых нет альтернативного жилья. Так, многие жители пригорода Киева остались под открытым небом в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах.

Комментируя вопрос о том, как областная власть определяет, является ли разрушенное жилье единственным домом для человека, Кулеба отметил, что эту информацию предоставляют местные органы самоуправления и старостаты.

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