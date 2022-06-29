Глава ОВА розповів, які будинки в Київській області відновлять насамперед

За словами Олексія Кулеби, у регіоні повністю зруйновано майже 5 тис. будинків. Найближчим часом в області планують заново збудувати лише 560.

У Київській області окупанти повністю знищили майже 5 тис. будинків. Про це в інтерв'ю агенції "Інтерфакс Україна" розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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"На сьогодні на території області повністю зруйновано 4 835 приватних будинків та 13 292 частково зруйновано. Також повністю зруйновано 161 багатоповерхівку та 975 частково зруйновано", — цитує главу КОВА видання.

Як уточнив Кулеба, сьогодні житла потребують 11 319 сімей.

23 червня Київська обласна рада затвердила дві програми щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої будинки через війну, із загальним бюджетом понад 4,5 млрд грн.

За словами глави КОВА, програма відновлення стосується лише тих приватних будинків, які не підлягають ремонту та їх необхідно відбудовувати знову. Згідно з документом, найближчим часом відбудувати мають 560 будинків. Така кількість пов'язана з фінансуванням, пояснив Кулеба.

Будувати житла планують за типовими проєктами. Цьогоріч сподіваються одночасно зводити 300 нових будинків.

Друга програма "Нова оселя" передбачає викуп уже готових квартир у новобудовах. Згідно з нею, влада планує викупити 2 тис. нових квартир за рекомендованою ціною.

"Наразі більший попит ми бачимо на першу програму", — прокоментував Кулеба.

Яке житло відновлять насамперед?

Кулеба наголосив, що серед зруйнованих будинків значиться дуже багато дач, тоді як програма відновлення насамперед розрахована на тих людей, які не мають альтернативного житла. Так, багато жителів передмістя Києва залишилися просто неба у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах.

Коментуючи питання про те, як обласна влада визначає, чи є зруйноване житло єдиним будинком для людини, Кулеба зазначив, що цю інформацію надають місцеві органи самоврядування та старостати.

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