В Одессе запретили салюты и езду на автомобилях без глушителей

Областная военная администрация предупредила, что эти запреты и ограничения будут действовать до отмены военного положения в стране или выдачи отдельного распоряжения.

В Одессе и области с 30 июня украинцам запретили запускать праздничные салюты и фейерверки и ездить на автомобилях без глушителей. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в официальном телеграмм-канале ОВА.

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Известно, что распоряжение о запрещении выдал и подписал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Под запрет попали фейерверки, салюты и петарды вне зависимости от класса.

Также в Одесской области завтра запретят использование транспортных средств, которые используются в несанкционированных авто/мото соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление.

Напомним, что в Киеве и Днепре правоохранители уже могут изымать слишком громкие авто и мотоциклы.

В свое время с такой инициативой в столице выступили депутаты Ксения Семенова, Максим Нефедов и Евгения Кулеба.

Также Фокус уже сообщал своим читателям о том, что в Одессе полиция не справляется с отдыхающими на заминированных пляжах. В зонах отдыха у моря городские власти даже хотят установить защитные сетки, чтобы уберечь людей от взрывов на взрывоопасных предметах.

По словам городского главы, он с командой уже работает над введением беспрецедентных мер безопасности в местах отдыха у воды.