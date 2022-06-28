В Одесі поліція не справляється з відпочивальниками на замінованих пляжах, – Труханов

У зонах відпочинку біля моря міська влада навіть хоче встановити захисні сітки, щоб уберегти людей від підривів на вибухонебезпечних предметах.

На одеських пляжах з кожним днем зростає кількість охочих покупатися та поплавати, хоча це смертельно небезпечно через залишені російськими окупантами снаряди та міни. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Очільник міста дав інтерв'ю польському телеканалу Polsat News.

"Перебування людей на пляжах небезпечне. Але потік відпочивальників з кожним днем зростає, а сили Нацполіції, патрульної поліції, муніципальної варти не справляються з такою кількістю людей", — поскаржився Труханов.

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Міни, прильоти та чіл на пляжі. Як Одеса поєднує в собі дві реальності воєнного часу

За словами міського голови, він із командою вже працює над введенням безпрецедентних заходів безпеки в місцях відпочинку біля води.

"Ми зараз розробляємо проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де встановлять спеціальні захисні сітки. Також плануємо поставити додаткові вежі для спостереження", — поділився деталями Труханов.

Він також закликав мешканців та гостей Одеської області суворо дотримуватись правил режиму воєнного часу: не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря та не купатися в морській зоні. Там можуть виявитися нерозірвані міни та снаряди.

Раніше Фокус писав, що в Одесі під час купання загинув відпочивальник. Сім'я загиблого приїхала з Донецької області. Глава сім'ї пішов "перевіряти глибину" і внаслідок вибуху невідомого предмета загинув на очах у дружини, сина та друга.

Раніше ми показували нашим читачам, як на одеський пляж під час шторму викинуло дві російські якірні міни. Їх військові сапери знищили на місці.