В Одессе полиция не справляется с отдыхающими на заминированных пляжах, – Труханов

В зонах отдыха у моря городские власти даже хотят установить защитные сетки, чтобы уберечь людей от подрывов на взрывоопасных предметах.

На одесских пляжах с каждым днем растет количество желающих покупаться и поплавать, хотя это смертельно опасно из-за оставленных российскими оккупантами снарядов и мин. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Глава города дал интервью польскому телеканалу Polsat News.

"Пребывание людей на пляжах опасно. Но поток отдыхающих с каждым днем растет, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной стражи не справляются с таким количеством людей", – пожаловался Труханов.

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Мины, прилеты и чилл на пляже. Как Одесса сочетает в себе две реальности военного времени

По словам городского головы, он с командой уже работает над введением беспрецедентных мер безопасности в местах отдыха у воды.

"Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные башни", – поделился деталями Труханов.

Он также призывал жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного времени: не выходить на прибрежную защитную полосу Черного моря и не купаться в морской зоне. Там могут оказаться неразорванные мины и снаряды.

Ранее Фокус писал, что в Одессе во время купания погиб отдыхающий. Семья погибшего приехала из Донецкой области. Глава семьи пошел "проверять глубину" и в результате взрыва неизвестного предмета погиб на глазах у жены, сына и друга.

Ранее мы показывали нашим читателям, как на одесский пляж во время шторма выбросило две российские якорные мины. Их военные саперы уничтожили на месте.