В Одессе полиция не справляется с отдыхающими на заминированных пляжах, – Труханов
В зонах отдыха у моря городские власти даже хотят установить защитные сетки, чтобы уберечь людей от подрывов на взрывоопасных предметах.
На одесских пляжах с каждым днем растет количество желающих покупаться и поплавать, хотя это смертельно опасно из-за оставленных российскими оккупантами снарядов и мин. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Глава города дал интервью польскому телеканалу Polsat News.
"Пребывание людей на пляжах опасно. Но поток отдыхающих с каждым днем растет, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной стражи не справляются с таким количеством людей", – пожаловался Труханов.Важно
По словам городского головы, он с командой уже работает над введением беспрецедентных мер безопасности в местах отдыха у воды.
"Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные башни", – поделился деталями Труханов.
Он также призывал жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного времени: не выходить на прибрежную защитную полосу Черного моря и не купаться в морской зоне. Там могут оказаться неразорванные мины и снаряды.
Ранее Фокус писал, что в Одессе во время купания погиб отдыхающий. Семья погибшего приехала из Донецкой области. Глава семьи пошел "проверять глубину" и в результате взрыва неизвестного предмета погиб на глазах у жены, сына и друга.
Ранее мы показывали нашим читателям, как на одесский пляж во время шторма выбросило две российские якорные мины. Их военные саперы уничтожили на месте.