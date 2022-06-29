В Одесі заборонили салюти та їзду на автомобілях без глушників

Обласна військова адміністрація попередила, що ці заборони й обмеження діятимуть до скасування воєнного стану в країні або видачі окремого розпорядження.

В Одесі й області з 30 червня українцям заборонили запускати святкові салюти та феєрверки та їздити на автомобілях без глушників. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в офіційному телеграм-каналі ОВА.

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Відомо, що розпорядження про заборону видав і підписав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Під заборону потрапили феєрверки, салюти та петарди незалежно від класу.

Також в Одеській області завтра заборонять використання транспортних засобів, які використовуються у несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування.

Нагадаємо, що в Києві та Дніпрі правоохоронці вже можуть вилучати надто гучні авто та мотоцикли.

Свого часу з такою ініціативою у столиці виступили депутати Ксенія Семенова, Максим Нефьодов і Євгенія Кулеба.

Також Фокус уже повідомляв своїм читачам про те, що в Одесі поліція не справляється з відпочивальниками на замінованих пляжах. У зонах відпочинку біля моря міська влада навіть хоче встановити захисні сітки, щоб уберегти людей від вибухів на вибухонебезпечних предметах.

За словами міського голови, він із командою вже працює над введенням безпрецедентних заходів безпеки у місцях відпочинку біля води.