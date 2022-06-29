В НАТО готовы пересмотреть вопрос о членстве Украины: названо условие

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, вопрос вступления нашей страны в НАТО можно будет рассматривать только после окончания войны с Россией.

Украину смогут рассмотреть как кандидата на вступление в Альянс только после окончания войны с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время рабочей встречи с президентом США Джо Байденом в Мадриде 29 июня.

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"Прогресс, который мы увидели вчера с Финляндией и Швецией, очень прямо демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Нет усталости от расширения Альянса", – сказал Столтенберг.

По его словам, вопрос о членстве Украины в НАТО – не ко времени. Потому что сейчас фокус украинского правительства – выиграть войну с Россией.

"И это то, что мы полностью поддерживаем. И если Украина захочет снова поговорить о следующих шагах, то мы вернемся к этому вопросу", – подытожил генсек НАТО.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с журналистами подчеркнул, что Альянс не сделал никаких шагов по ускорению вступления нашей страны в НАТО с начала полномасштабной войны с Россией.

"Членство в НАТО закреплено в Конституции Украины. Во-вторых, НАТО показало, что является наиболее эффективным механизмом безопасности в европейском пространстве", – сказал Кулеба.

По его мнению, для Украины, чтобы присоединиться к НАТО, самого желания будет недостаточно – нужно, чтобы Североатлантический союз тоже хотел этого.

Фокус ранее писал о том, что Финляндию и Швецию пригласили присоединиться к НАТО. Две страны станут официальными членами общества после того, как решение об их присоединении поддержат другие 30 стран-участниц.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подверг критике политику "открытых дверей" НАТО. Он акцентировал внимание участников саммита на пересмотре понимания концепции обороны на восточном фланге. По словам Зеленского, политика открытых дверей НАТО не должна выглядеть как "старые турникеты киевского метро".