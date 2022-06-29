У НАТО готові переглянути питання про членство України: названо умову

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, питання вступу нашої країни до НАТО можна буде розглядати лише після закінчення війни з Росією.

Україну зможуть розглянути як кандидата на вступ до Альянсу лише після закінчення війни з Росією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час робочої зустрічі з президентом США Джо Байденом у Мадриді 29 червня.

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"Прогрес, який ми побачили вчора із Фінляндією та Швецією, дуже прямо демонструє, що двері НАТО залишаються відчиненими. Немає втоми від розширення Альянсу", — сказав Столтенберг.

За його словами, питання про членство України в НАТО — не на часі. Тому що зараз фокус українського уряду — виграти війну з Росією.

"І це те, що ми повністю підтримуємо. І якщо Україна захоче знову поговорити про наступні кроки, то ми повернемось до цього питання", — підсумував генсек НАТО.

Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові із журналістами наголосив, що Альянс не здійснив жодних кроків щодо прискорення вступу нашої країни до НАТО з початку повномасштабної війни з Росією.

"Членство в НАТО закріплене в Конституції України. По-друге, НАТО показало, що є найефективнішим механізмом безпеки у європейському просторі", — сказав Кулеба.

На його думку, для України, щоб приєднатися до НАТО, власне бажання буде недостатньо — потрібно, щоб Північноатлантичний Альянс також хотів цього.

Фокус раніше писав про те, що Фінляндія та Швеція запросили приєднатися до НАТО. Дві країни стануть офіційними членами суспільства після того, як рішення про їхнє приєднання підтримають інші 30 країн-учасниць.

Тим часом президент України Володимир Зеленський розкритикував політику "відкритих дверей" НАТО. Він наголосив на учасників саміту на перегляді розуміння концепції оборони на східному фланзі. За словами Зеленського, політика відкритих дверей НАТО не має виглядати як "старі турнікети київського метро".