Як турнікети у київському метро: Зеленський розкритикував політику "відчинених дверей" НАТО (відео)

У Кремлі, за словами президента України, націлені на окупацію країн Балтії, Молдови та Польщі. Росія знищує українські міста і якщо не дати відсічі, на Європу чекає таке ж майбутнє.

Ситуація у світі може змінитись, якщо Росія розв'яже війну проти членів НАТО. Таке попередження висловив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Північноатлантичного Альянсу в іспанському Мадриді.

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Цілі російських окупантів, за його словами, всім відомі. У Кремлі бачать світ інакше, ніж цивілізований світ.

"Вони дивляться на Литву не як на члена вашого альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас вона колишня республіка СРСР, для нас це минуле, а вони її розглядають як можливе майбутнє, вони знову хочуть її поневолити", — сказав президент.

Зеленський переконаний у бажанні Кремля відновити кордони до рівня СРСР за рахунок країн Балтії, Молдови та Польщі.

Україна за підтримки НАТО зможе протистояти РФ і наступний саміт Альянсу буде доказом перемоги над загарбниками, наголосив Зеленський.

"Результати цього саміту та яким буде майбутнє НАТО покаже через рік наступний саміт. Моє звернення до вас на наступному саміті альянсу, наступного року — за моєї безпосередньої участі, а не за винятком, буде свідченням нашої спільної перемоги", — продовжив глава держави.

Відчинені двері НАТО — "старі турнікети київського метро"

Президент України акцентував увагу учасників саміту на перегляді розуміння концепції оборони на східному фланзі, наголосив він.

"Чи не випадково, що всі країни Альянсу на сході, всі наші сусіди виступають за членство України в НАТО? Ні, це не випадковість. Це логіка. Це знання життя у нашому регіоні", — наголосив український лідер.

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За словами Зеленського, політика відкритих дверей НАТО не має виглядати як "старі турнікети київського метро"

"Вони відкриті, а коли підходиш — турнікети закриваються, доки не заплатиш. Хіба Україна ще мало заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи, і всієї цивілізації досі недостатній? Що ще потрібно? Я можу сказати, що нам потрібно: гарантії безпеки і місце у спільному безпековому просторі", — вимагав президент.

Альянс, за його оцінкою, має два шляхи: достатню для перемоги допомогу Україні, або відкладену війну з РФ.

НАТО ризикує зустрітися з армією РФ

Росія повністю знищує українські міста, ведуться постійні обстріли з тяжкої артилерії. Тактика військ РФ, за оцінкою Зеленського, полягає у знищенні лікарень, дитячих садків, шкіл, торгових центрів і житлових будинків. Понад 2 800 ракет було випущено здебільшого по цивільних об'єктах.

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"Для чого це? Для чого бомби? Для чого тотальні артилерійські удари? Російська армія робить все, щоб якнайбільше людей покинули міста. Щоб не було нічого, окрім руїн. А тоді так звана "друга армія світу" заходить у ці міста — вже порожні та мертві. Вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України", — зазначив президент.

Такі ж наслідки чекають на Європу та країни НАТО, якщо зараз не дати рішучої відсічі, переконаний український лідер.

Зазначимо, що нова доктрина безпеки Альянсу визначає Росію як "найбільш значну та безпосередню загрозу". Китай поки лише "кидає виклик інтересам, безпеці та цінностям НАТО".

Швецію і Фінляндію 29 червня офіційно запросили до Північноатлантичного Альянсу. Повноцінне членство двох країн очікується після того, як решта 30 учасників НАТО ратифікує документ про їх приєднання.