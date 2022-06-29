Росія офіційно визнана головною загрозою для НАТО, — ЗМІ

За даними журналістів, у новій доктрині безпеки Північноатлантичного альянсу сказано також, що виклик НАТО кидає Китай, проте його противником не називають.

Агентство DPA з посиланням на учасників саміту НАТО в Мадриді повідомило, що Альянс визначився з новою доктриною безпеки блоку.

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"Згідно з новою доктриною безпеки Альянсу, Росія є "найзначнішою і безпосередньою загрозою" для НАТО, тоді як "політика примусу" Китаю кидає виклик "інтересам, безпеці та цінностям" НАТО", — зазначає DPA.

Тиждень тому Генеральний секретар військово-політичного блоку Єнс Столтенберг анонсував, що на саміті НАТО в Мадриді Альянс має на меті визначити Росію як найбільшу і пряму загрозу для його безпеки. В чинній редакції документа РФ зазначено як стратегічного партнера НАТО. Водночас попри виклики, які Пекін кидає інтересам, безпеці та цінностям НАТО, Альянс не має на меті розглядати Китай як противника.

Столтенберг також повідомив, що союзники мають ухвалити рішення про новий широкий пакет допомоги для України.

29 червня, після того, як Туреччина погодилася на приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу, генсек НАТО заявив, що дії Москви призведуть до того, що блок ще ближче підійде до російських кордонів. Раніше президент Росії Володимир Путін вимагав припинити розширення Альянсу на схід та повернутися до кордонів 1997 року.

Як повідомлялося, сьогодні прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кро заявив, що на саміті НАТО українському президенту Володимиру Зеленському повідомлено про єдине можливе закінчення війни: вона має закінчитися перемогою України на полі бою.