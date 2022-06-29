Россия официально признана главной угрозой для НАТО — СМИ

По данным журналистов, в новой доктрине безопасности Североатлантического альянса сказано также, что вызов НАТО бросает Китай, однако противником его не называют.

Агентство DPA со ссылкой на участников саммита НАТО в Мадриде сообщило, что Альянс определился с новой доктриной безопасности блока.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Согласно новой доктрине безопасности Альянса, Россия представляет собой "наиболее значительную и непосредственную угрозу" для НАТО, в то время как "политика принуждения" Китая бросает вызов "интересам, безопасности и ценностям" НАТО", — отмечает DPA.

Неделю назад генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг анонсировал, что на саммите НАТО в Мадриде Альянс намерен обозначить Россию как самую большую и прямую угрозу для его безопасности. В действующей редакции документа РФ указана в качестве стратегического партнера НАТО. В то же время, несмотря на вызовы, которые Пекин бросает интересам, безопасности и ценностям НАТО, Альянс не намерен рассматривать Китай в качестве противника.

Столтенберг также сообщил, что союзники должны принять решение о новом широком пакете помощи для Украины.

29 июня, после того, как Турция согласилась на присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу, генсек НАТО заявил, что действия Москвы приведут к тому, что блок еще ближе подойдет к российским границам. Ранее президент России Владимир Путин требовал прекратить расширение Альянса на восток и вернуться к границам 1997 года.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что на саммите НАТО украинскому президенту Владимиру Зеленскому было сообщено о единственно возможном окончании войны: она должна закончиться победой Украины на поле боя.