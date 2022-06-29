Четко заявили Зеленскому: в НАТО говорят о победе в войне только на поле боя

По словам премьер-министра Бельгии Де Кро, Альянс помогал и будет помогать украинской армии для победы над российскими захватчиками.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что на саммите НАТО украинскому президенту Владимиру Зеленскому было сообщено о победе в войне только на поле боя. Об этом стало известно из трансляции саммита.

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По словам Де Кро, НАТО имело возможность поговорить с президентом Украины. В ходе диалога они очень четко заявили Зеленскому, что единственный выход для победы — это победить Россию на поле боя. Альянс в этом поддерживает и будет продолжать помогать украинскому народу и армии победить Россию. Также для этого НАТО нужно обновить свою стратегию безопасности.

Он добавил, что Бельгия была одной из первых стран, кто начала поставлять Украине военное оборудование и вооружение. Страна будет и далее оказывать помощь для ВСУ, чтобы победить Россию.

"Я убежден, что помощь украинцам и ВСУ на поле боя — это выход, который позволит остановить российскую агрессию", — подчеркнул премьер-министр.

Александр Де Кро также отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО крайне важно для общей стабильности. Также это демонстрация единства.

Напомним, на саммите НАТО планируется утвердить комплексный пакет военной помощи Украине.

Также ВСУ получат от НАТО системы для борьбы с российскими дронами в рамках нового пакета военной помощи.