Чітко заявили Зеленському: в НАТО говорять про перемогу у війні лише на полі бою

За словами прем'єр-міністра Бельгії де Кроо, Альянс допомагав і допомагатиме українській армії для перемоги над російськими загарбниками.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що на саміті НАТО українському президенту Володимиру Зеленському було повідомлено про перемогу у війні лише на полі бою. Про це стало відомо з трансляції саміту.

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За словами де Кроо, НАТО мала можливість поговорити з президентом України. У процесі діалогу вони чітко заявили Зеленському, що єдиний вихід для перемоги — це перемогти Росію на полі бою. Альянс у цьому підтримує і продовжуватиме допомагати українському народу й армії перемогти Росію. Також для цього НАТО потрібно оновити свою безпекову стратегію.

Він додав, що Бельгія була однією з перших країн, яка почала постачати Україні військове обладнання та озброєння. Країна й надалі надаватиме допомогу для ЗСУ, щоб перемогти Росію.

"Я переконаний, що допомога українцям і ЗСУ на полі бою — це вихід, який дозволить зупинити російську агресію", — підкреслив прем'єр-міністр.

Александер Де Кроо також зазначив, що вступ Швеції і Фінляндії до НАТО вкрай важливий для загальної стабільності. Також це демонстрація єдності.

Нагадаємо, на саміті НАТО планується затвердити комплексний пакет військової допомоги Україні.

Також ЗСУ отримають від НАТО системи боротьби з російськими дронами в межах нового пакету військової допомоги.