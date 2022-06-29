Как турникеты в киевском метро: Зеленский раскритиковал политику "открытых дверей" НАТО (видео)

В Кремле, по словам президента Украины, нацелены на оккупацию стран Балтии, Молдовы и Польши. Россия уничтожает украинские города и если не дать отпор, Европу ждет такое же будущее.

Ситуация в мире может измениться, если Россия развяжет войну против членов НАТО. Такое предупреждение озвучил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Североатлантического Альянса в испанском Мадриде.

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Цели российских оккупантам, по его словам, всем известны. В Кремле видят мир по-другому, чем цивилизованный мир.

"Они смотрят на Литву не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, они снова хотят ее поработить", – сказал президент.

Зеленский убежден в желании Кремля восстановить границы до уровня СССР за счет стран Балтии, Молдовы и Польши.

Украина при поддержке НАТО сможет противостоять РФ и следующий саммит Альянса будет доказательством победы над захватчиками, подчеркнул Зеленский.

"Результаты этого саммита и каким будет будущее НАТО покажет через год следующий саммит. Мое обращение к вам на следующем саммите альянса, в следующем году — при моем непосредственном участии, а не при включении, будет свидетельством нашей общей победы", — продолжил глава государства.

Открытые двери НАТО – "старые турникеты киевского метро"

Президент Украины акцентировал внимание участников саммита на пересмотре понимания концепции обороны на восточном фланге, отметил он.

"Не случайно ли, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают За членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе", – подчеркнул украинский лидер.

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По словам Зеленского, политика открытых дверей НАТО не должна выглядеть как "старые турникеты киевского метро"

"Они открыты, а когда подходишь — турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Что еще нужно? Я могу сказать, что нам нужно: гарантии безопасности и место в общем пространстве безопасности", — потребовал президент.

У Альянса, по его оценке, есть два пути: достаточная для победы помощь Украине, либо отложенная война с РФ.

НАТО рискует встретиться с армией РФ

Россия полностью уничтожает украинские города, ведутся постоянные обстрелы из тяжелой артиллерии. Тактика войск РФ, по оценке Зеленского, заключается в уничтожении больниц, детских садов, школ, торговых центров и жилых домов. Более 2800 ракет было выпущено в основном по гражданским объектам.

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"Для чего это? Для чего бомбы? Для чего тотальные артиллерийские удары? Российская армия делает все, чтобы как можно больше людей покинули города. Чтобы не было ничего, кроме руин. А тогда так называемая "вторая армия мира" заходит в эти города — уже пустые и мертвые. Она не хочет останавливаться на Донбассе или где-то на юге Украины", – отметил президент.

Такие же последствия ждут Европу и страны НАТО, если сейчас не дать решительный отпор, убежден украинский лидер.

Отметим, что новая доктрина безопасности Альянса определяет Россию как "наиболее значительную и непосредственную угрозу". Китай пока лишь "бросает вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО".

Швецию и Финляндию 29 июня официально пригласили в Североатлантический Альянс. Полноценное членство двух страножидается после того, как остальные 30 участников НАТО ратифицируют документ об их присоединении.