Слово "Украина" стало самым употребляемым на The New York Times в 2022 году (видео)

Согласно подсчетам, за первые шесть месяцев этого года слово было использовано 4,5 тысячи раз. На втором месте — "Россия", которое употреблялось 3,3 тысячи раз.

Социальная сеть Reddit опубликовала сабреддит, в котором визуально можно проследить топ-10 самых употребляемых слов за последние 123 года, которые появлялись в публикациях The New York Times. Оказалось, что в первой половине 2022 года, самое употребляемое слово стало "Украина".

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В различных публикациях и материалах за последние полгода слово "Украина" было использовано 4,5 тысячи раз. А после "Украины" в рейтинге самых употребляемых слов идет "Россия". Это слово было упомянуто более 3,3 тысячи раз.

Пользователи сети в своих комментариях отметили, что с 2016 по 2019 год слово "Трамп" лидировало в рейтинге, причем с колоссальным отрывом. Даже в 2019 году с началом пандемии "Трамп" употреблялось около 13 тысяч раз.

Однако в то же время пользователи пошутили, что, безусловно, на первом месте должен был стоять артикль "The", а слово "Мир" показалось за все время только один раз.

Ранее сообщалось, что в апреле испанский город Фуэнтес-де-Андалусия, в котором проживает 7 200 человек на неделю изменил свое название на "Украина". В знак солидарности с украинским народом, который противостоит российской агрессии, мэрия города также переименовала некоторые свои улицы названиями украинских городов.

В Киеве появилось бюро американской газеты The Washington Post. На сайте медиа-ресурса говорится, что мотивацией для этого стало желание объективно освещать российско-украинскую войну, которая, по словам руководителей издания, приобретает затяжной характер.