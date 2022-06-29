Слово "Україна" стало найуживанішим на The New York Times у 2022 році (відео)

За підрахунками, за перші шість місяців цього року слово використали 4,5 тисячі разів. На другому місці — "Росія", яке вживалося 3,3 тисячі разів.

Соціальна мережа Reddit опублікувала сабреддіт, в якому візуально можна простежити топ-10 найуживаніших слів за останні 123 роки, які з'являлися в публікаціях The New York Times. Виявилося, що в першій половині 2022 року найуживанішим словом стало "Україна".

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У різних публікаціях та матеріалах за останні пів року слово "Україна" використали 4,5 тисячі разів. А після "України" в рейтингу найуживаніших слів йде "Росія". Це слово згадане понад 3,3 тисячі разів.

Користувачі мережі у своїх коментарях зазначили, що з 2016 до 2019 року слово "Трамп" лідирувало в рейтингу, причому з колосальним відривом. Навіть у 2019 році з початком пандемії "Трамп" вживалося близько 13 тисяч разів.

Проте водночас користувачі пожартували, що, безумовно, першому місці мав стояти артикль "The", а слово "Світ" показалося лише один раз.

Раніше повідомлялося, що у квітні іспанське місто Фуентес-де-Андалусія, в якому проживає 7 200 осіб на тиждень змінило свою назву на "Україна". На знак солідарності з українським народом, який протистоїть російській агресії, мерія міста також перейменувала деякі вулиці назвами українських міст.

У Києві з'явилося бюро американської газети The Washington Post. На сайті медіаресурсу йдеться, що мотивацією для цього стало бажання об'єктивно висвітлювати російсько-українську війну, яка, за словами керівників видання, набуває затяжного характеру.