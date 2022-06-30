В Киеве закроют все детские площадки и развлекательные зоны на территории ТРЦ

В КГГА предупреждают, что полиция будет осуществлять проверки на предмет соблюдения правил эвакуации во время воздушной тревоги.

В торгово-развлекательных центрах Киева будет остановлена работа детских площадок. Эту информацию в эфире телеканала "Киев" озвучила руководитель пресс-службы столичного управления ГСЧС Светлана Водолага.

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По ее словам, соответствующее решение о запрете работы детских площадок на территории ТРЦ утвердила Киевская городская военно-гражданская администрация во вторник, 29 июня.

Власти пошли на подобные меры после того, как ВС РФ осуществили ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, в котором на момент обстрела находились более 1000 человек. Сам ТЦ не прекращал свою работу даже на момент воздушной тревоги.

"На сегодняшний день (29 июня — ред.) принято решение военной администрацией Киева, уже есть запрет на работу детских площадок, развлекательных площадок именно в торговых центрах. Совет от спасателей — не пользоваться по возможности такими объектами. Лучше воспользоваться теми, где есть укрытие или поблизости есть укрытие", — подчеркнула Светлана Водолага, комментируя запрет от Киевской ГВА.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник предупредил, что столичные власти будут проверять торгово-развлекательные центры на предмет соблюдения эвакуации во время объявления воздушной тревоги. По его словам, эти правила давно существуют и представители бизнеса обязаны их выполнять.

"Проверки будут проводиться полицией, в том числе в ТРЦ. Если кто-то не будет соблюдать? Есть ответственные люди, которые проверяют, знают методы влияния, административные (наказания — ред.) и так далее", — подытожил Поворозник, анонсируя проверки в киевских ТРЦ.

Напомним, 27 июня российская армия осуществила ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. На момент вражеского обстрела внутри здания находилось около 1000 человек, а жертвами атаки стали как минимум 19 человек.

Позже мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что администрация ТЦ "Амстор" в Кременчуге пренебрегала правилами и не закрывала торговый центр во время воздушной тревоги.