У Києві закриють усі дитячі майданчики та розважальні зони на території ТРЦ

У КМДА попереджають, що поліція здійснюватиме перевірки щодо дотримання правил евакуації під час повітряної тривоги.

У торговельно-розважальних центрах Києва буде зупинено роботу дитячих майданчиків. Цю інформацію в ефірі телеканалу "Київ" озвучила керівниця пресслужби столичного управління ДСНС Світлана Водолага.

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За її словами, відповідне рішення щодо заборони роботи дитячих майданчиків на території ТРЦ затвердила Київська міська військово-цивільна адміністрація у вівторок, 29 червня.

Влада пішла на подібні заходи після того, як ЗС РФ здійснили ракетний удар по торговому центру "Амстор" у Кременчуці, в якому на момент обстрілу перебувало понад 1 000 осіб. Сам ТЦ не припиняв своєї роботи навіть на момент повітряної тривоги.

"На сьогодні (29 червня — ред.) ухвалено рішення військовою адміністрацією Києва, вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме в торгових центрах. Порада від рятувальників — не користуватися за можливості такими об'єктами. Краще скористатися тими, де є укриття або поблизу є укриття", — наголосила Світлана Водолага, коментуючи заборону від Київської ЦВА.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник попередив, що столична влада перевірятиме торгово-розважальні центри на предмет дотримання евакуації під час оголошення повітряної тривоги. За його словами, ці правила давно існують, і представники бізнесу зобов'язані їх виконувати.

"Перевірки будуть проводитися поліцією, зокрема в ТРЦ. Якщо хтось не дотримуватиметься? Є відповідальні люди, які перевіряють, знають методи впливу, адміністративні (покарання — ред.) тощо", — підсумував Поворозник, анонсуючи перевірки у київських ТРЦ.

Нагадаємо, 27 червня російська армія здійснила ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. На момент ворожого обстрілу всередині будівлі було приблизно 1 000 осіб, а жертвами атаки стали щонайменше 19 людей.

Пізніше мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що адміністрація ТЦ "Амстор" у Кременчуці нехтувала правилами та не закривала торговий центр під час повітряної тривоги.