Спасатели почти полностью расчистили площадь ТЦ в Кременчуге: что известно (фото)

Под завалами были найдены 29 фрагментов тел, которые будут переданы на экспертизу ДНК. Эксперты должны выяснить, принадлежат ли они к 19 уже найденным погибшим.

На территории разрушенного торгового центра "Амстор" в Кременчуге по состоянию на 20:00, 1 июля, спасателям удалось исследовать и разобрать обломки строительных конструкций на 90% общей площади. Об этом сообщает Telegram-канал ГСЧС Украины.

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На сегодняшний день известно о 19 погибших и 64 травмированных, 26 человек из которых госпитализированы.

Также сообщается, что спасатели под обломками обнаружили 29 фрагментов тел. Они будут переданы специалистам для проведения экспертизы ДНК, которая поможет выяснить, принадлежат ли останки уже найденным погибшим.

Напомним, 27 июня Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по действующему ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Комментируя разрушения и пожар в торговом центре, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что российские военные бомбили ангары завода, расположенного рядом с ТЦ, где якобы размещались западная военная техника и боеприпасы. Лавров подчеркнул, что якобы в результате детонации боеприпасов был поврежден пустующий торговый центр.

Президент России Владимир Путин отреагировал на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге и сказал, что он не считает, что российские военные совершили теракт против мирного населения Украины. Он заявил, что ВС РФ якобы не наносит ударов по гражданским объектам, поскольку у армии есть другие цели