Рятувальники майже повністю розчистили площу ТЦ у Кременчуці: що відомо (фото)

Під завалами було знайдено 29 фрагментів тіл, які будуть передані на експертизу ДНК. Експерти мають з'ясувати, чи належать вони до 19 вже знайдених загиблих.

На території зруйнованого торгового центру "Амстор" у Кременчуці станом на 20:00, 1 липня, рятувальникам вдалося дослідити та розібрати уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі. Про це повідомляє Telegram-канал ДСНС України.

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На сьогодні відомо про 19 загиблих і 64 травмованих, 26 осіб з яких госпіталізовано.

Також повідомляється, що рятувальники під уламками знайшли 29 фрагментів тіл. Вони будуть передані фахівцям для проведення експертизи ДНК, яка допоможе з'ясувати, чи належать останки вже знайденим загиблим.

Нагадаємо, 27 червня Збройні сили РФ завдали ракетного удару по робочому ТРЦ "Амстор" у Кременчуці. Коментуючи руйнування і пожежу в торговому центрі, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що російські військові бомбардували ангари заводу, розташованого поряд із ТЦ, де нібито розміщувалися західна військова техніка та боєприпаси. Лавров підкреслив, що нібито внаслідок детонації боєприпасів було пошкоджено порожній торговий центр.

Президент Росії Володимир Путін відреагував на ракетний удар по ТЦ у Кременчуці та сказав, що він не вважає, що російські військові вчинили теракт проти мирного населення України. Він заявив, що ЗС РФ нібито не завдає ударів по цивільних об'єктах, оскільки армія має інші цілі.