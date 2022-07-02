"Желаю сдохнуть": украинца оштрафовали на 178 тыс. грн за оскорбление ВСУ (видео)

Парень возмутился в соцсетях, что военные обыскали его машину на блокпосту по дороге из Кривого Рога в Кропивницкий. Его нашли и задержали за сутки.

В Днепропетровской области 22-летнего Захара Палантина обязали выплатить 178,5 тысяч гривен за оскорбление военнослужащих Украины. Подробности истории приводит портал 368.media, ссылаясь на судебный приговор.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

В марте житель Кривого Рога на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик, в котором пожаловался на украинских военных, остановивших его на блокпосту для осмотра автомобиля. Молодой человек, всячески оскорбляя бойцов, возмутился тем, что они осмотрели содержимое бардачка и подлокотника.

"Я считаю, что такое мясо пушечное должно умирать… недостойно никакого уважения, поощрений", — высказался блогер. — "Желаю ему тупо сдохнуть в мучениях".

Он также пожелал смерти матери одного из военных "сдохнуть в окопах и сгнить вместе с братьями по оружию". Автор ролика заявил, что не поддерживает патриотизм в Украине. Якобы, после оккупации российской властью он продолжит жить, как и прежде.

По информации СМИ, правоохранители установили личность блогера и задержали Захара Палантина в течение суток за препятствование законной деятельности ВСУ (ч.1 ст.114-1 УКУ). По даннынм следствия, парня действительно остановили на автодороге Кропивницкий-Кривой Рог сотрудники патрульной полиции и два военнослужащих 101-го батальона ТРО, которые отпустили водителя после осмотра машины. Последний вскоре записал видео на свой iPhone и опубликовал в соцсетях.

В сети также появилось видео задержания Захара Палатина. Правоохранители заставили его назвать имя, адрес прописки, рассказать свою версию произошедшего, а также извиниться на камеру перед теми, кого он оскорблял. Молодой человек заявил, что признает свою неправоту, принес извинения военным и их матерям.

Эксперты СБУ пришли к выводу, что Захар Палантин выразил негативную оценку военным, используя оскорбительные выражения. В конце мая подозреваемый признал свою вину, а в июне суд вынес приговор и обязал его выплатить штрафа в размере 178,5 тысяч гривен, а также 5,6 тысяч гривен за услуги экспертов, после чего отпустили. Стоит отметить, что ч.1 ст.114-1 УКУ не предусматривает выплату штрафа, а только лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее украинский комик Александр Сас оскандалился из-за шуток про женщин в ВСУ. Он посвятил им несколько реприз во время выступления в шоу "Украинская стендап-комедия", после чего извинился за свои высказывания и признал их несмешными.

Недавно бьюти-мастер Яна Ковалева из Чугуева разразилась оскорблениями в адрес военных, назвав их "нахлебниками", живущими за счет налогов. Позже она извинилась за свои слова и заявила, что говорила не обо всех военнослужащих, а об одной клиентке, которая якобы не оплатила услуги.