"Бажаю здохнути": українця оштрафували на 178 тис. грн за образу ЗСУ (відео)

Хлопець обурився у соцмережах, що військові обшукали його машину на блокпосту дорогою з Кривого Рогу до Кропивницького. Його знайшли та затримали за добу.

У Дніпропетровській області 22-річного Захара Палантіна зобов'язали виплатити 178,5 тисячі гривень за образу військовослужбовців України. Подробиці історії наводить портал 368.media, посилаючись на судовий вирок.

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У березні мешканець Кривого Рогу на своїй сторінці в Instagram опублікував відеоролик, у якому поскаржився на українських військових, які зупинили його на блокпості для огляду автомобіля. Молодик, всіляко ображаючи бійців, обурився тим, що вони оглянули вміст бардачка та підлокітника.

"Я вважаю, що таке м'ясо гарматне має вмирати... негідно жодної поваги, заохочень", — висловився блогер. — "Бажаю йому тупо здохнути в муках".

Він також побажав смерті матері одного з військових "здохнути в окопах і згнити разом із братами по зброї". Автор ролика заявив, що не підтримує патріотизму в Україні. Ніби після окупації з владою він продовжить жити, як і раніше.

За інформацією ЗМІ, правоохоронці встановили особу блогера та затримали Захара Палантіна протягом доби за перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч.1 ст.114-1 ККУ). За даними слідства, хлопця дійсно зупинили на автодорозі Кропивницький-Кривий Ріг співробітники патрульної поліції та два військовослужбовці 101-го батальйону ТРО, які відпустили водія після огляду машини. Останній незабаром записав відео на свій iPhone та опублікував у соцмережах.

У мережі також з'явилося відео затримання Захара Палатина. Правоохоронці змусили його назвати ім'я, адресу прописки, розповісти свою версію, а також вибачитися на камеру перед тими, кого він ображав. Молодик заявив, що визнає свою неправоту, вибачився перед військовими та їхніми матерями.

Експерти СБУ дійшли висновку, що Захар Палантін висловив негативну оцінку військовим, використовуючи образливі вислови. Наприкінці травня підозрюваний визнав свою провину, а в червні суд виніс вирок і зобов'язав його виплатити штраф у розмірі 178,5 тисяч гривень, а також 5,6 тисячі гривень за послуги експертів, після чого відпустили. Варто зазначити, що ч.1 ст.114-1 ККУ не передбачає виплати штрафу, а лише позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років.

Раніше український комік Олександр Сас оскандалився через жарти про жінок у ЗСУ. Він присвятив їм кілька реприз під час виступу у шоу "Українська стендап-комедія", після чого вибачився за свої висловлювання та визнав їх несмішними.

Нещодавно б'юті-майстер Яна Ковальова з Чугуєва вибухнула образами на адресу військових, назвавши їх "нахлібниками", які живуть за рахунок податків. Пізніше вона вибачилася за свої слова та заявила, що говорила не про всіх військовослужбовців, а про одну клієнтку, яка нібито не сплатила за послуги.