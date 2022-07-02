В Тернополе в результате мощного ливня затопило улицы и повалило деревья (фото, видео)

Одно дерево упало на линию электропередач.

В Тернополе в субботу, 2 июля 2022 прошел мощный ливень. Улицы города затопило, деревья повалил сильный ветер. Об этом пишут местные СМИ.

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Как известно, сильная гроза с ураганным ветром началась в 16.40 по местному времени. Непогода привела к ряду проблем — улицы города затоплены и усыпаны поваленными деревьями.

В частности, возле ОГА улица превратилась в реку, а машины — "в лодки". Некоторые водители не рискуют переезжать на другую сторону улицы, чтобы не повредить автомобили.

На этой же улице возле одного из домов дерево упало на линию электросетей. Однако никто не пострадал от инцидента.

Также от ураганного ветра у некоторых сорвали москитные сетки из окон.

[ + – ] Непогода в Тернополе

По состоянию на 18:00 2 июля 2022 известно о пяти поваленных деревьях. На улице Замковая одно дерево упало на линию электропередач и легковой автомобиль. А на улице Живовая дерево повредило автомобиль.

Мэр города Сергей Надал сообщил, что никто из людей не пострадал от последствий непогоды, а спасатели и коммунальная служба устраняют разрушения.

Напомним, в мае 2022 сильная непогода в Киеве свалила липу Петра Могилы. Однако историческую памятку удалось спасти.

Также Фокус писал о массовых непогодах в Украине в начале 2022. Многие восприняли еще тогда свергнутые елки и разорванный флаг Украины за плохой знак.