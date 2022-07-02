У Тернополі внаслідок потужної зливи затопило вулиці та повалило дерева (фото, відео)

Одне дерево впало на лінію електропередач.

У Тернополі в суботу, 2 липня 2022 пройшла потужна злива. Вулиці міста затопило, дерева повалив сильний вітер. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Як відомо, сильна гроза з ураганним вітром почалася о 16:40 за місцевим часом. Негода спричинила низку негараздів — вулиці міста затоплені та всипані поваленими деревами.

Зокрема біля ОДА вулиця перетворилася на річку, а машини — на човни. Деякі водії не ризикують переїжджати на інший бік вулиці, аби не пошкодити свої автомобілі.

На цій же вулиці біля одного з будинків дерево впало на лінію електромереж. Проте ніхто не постраждав від інциденту.

Також від ураганного вітру у декого зірвали москітні сітки з вікон.

[ + – ] Негода в Тернополі

Станом на 18 годину 2 липня 2022 відомо про п’ять повалених дерев. На вулиці Замкова одне дерево впало на лінію електропередач та легковий автомобіль. А на вулиці Живова дерево пошкодило автомобіль.

Мер міста Сергій Надал повідомив, що ніхто з людей не постраждав від наслідків негоди, а рятувальники та комунальна служба усувають руйнації.

Нагадаємо, у травні 2022 сильна негода в Києві повалила липу Петра Могили. Проте історичну пам'ятку вдалося врятувати.

Також Фокус писав про масові негоди в Україні на початку 2022. Багато хто сприйняв ще тоді повалені ялинки та розірваний прапор України за поганий знак.