В Киевской области офлайн работает почти 100 детских садов: где именно

В ходе военных действий в регионе оккупанты полностью уничтожили шесть дошкольных учреждений, более 50 детсадов разрушено частично.

В Киевской области в настоящий момент в очном режиме функционирует 97 детских садов, из них 68 находятся в коммунальной собственности и 29 — частные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

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Так, за последние несколько недель в регионе возобновили работу в офлайн-режиме 11 детсадов, уточняют областные власти.

В работающих очно учреждениях функционирует 252 группы, их посещают почти 3,4 тыс. детей.

Детские сады работают в офлайн-режиме в следующих громадах:

Белоцерковский район — 3 учреждения, 14 групп;

Бориспольский район — 17 учреждений, 61 группа;

Броварской район — 6 учреждений, 27 групп;

Бучанский район — 22 учреждения, 42 группы;

Вышгородский район — 11 учреждений, 36 групп;

Обуховский район — 4 учреждения, 12 групп;

Фастовский район — 5 учреждений, 27 групп.

Еще 257 дошкольных учреждений продолжают работать дистанционно. В них учатся почти 13 тыс. детей. Почти 700 из них — из семей вынужденных внутренних переселенцев.

В режиме дистанционной и смешанной работы также вынуждены функционировать 36 приватных детских садов в регионе.

Сколько детсадов разрушено на Киевщине?

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью изданию "РБК Украина" рассказал, что в ходе боевых действий оккупанты полностью уничтожили шесть детских садов, еще 51 дошкольное учреждение разрушено частично.

По его словам, в настоящее время в КОВА еще не могут назвать точную сумму убытков от разрушительных действий российской армии.

Ранее Фокус рассказывал, почему переселенцам пока не нужно ехать домой. Журналист Kramatorsk Post Алексей Ладыка считает, что переселение — это надолго. Поэтому людям надо выключать "режим ожидания", в который многие перешли в эвакуации, и становиться активными.

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