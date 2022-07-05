У Київській області офлайн працює майже 100 дитячих садків: де саме

Під час воєнних дій у регіоні окупанти повністю знищили шість дошкільних закладів, понад 50 дитсадків зруйновані частково.

На Київщині зараз в очному режимі функціонують 97 дитячих садків, з них 68 перебувають у комунальній власності та 29 — приватні установи. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Так, за останні кілька тижнів у регіоні відновили роботу в офлайн-режимі 11 дитсадків, уточнює обласна влада.

В очних закладах функціонує 252 групи, їх відвідують майже 3,4 тис. дітей.

Дитячі садки працюють в офлайн-режимі в таких громадах:

Білоцерківський район — 3 установи, 14 груп;

Бориспільський район — 17 установ, 61 група;

Броварський район — 6 установ, 27 груп;

Бучанський район — 22 установи, 42 групи;

Вишгородський район — 11 установ, 36 груп;

Обухівський район — 4 установи, 12 груп;

Фастівський район — 5 установ, 27 груп.

Ще 257 дошкільних закладів продовжують працювати дистанційно. В них навчаються майже 13 тис. дітей. Майже 700 із них — із сімей вимушених внутрішніх переселенців.

У режимі дистанційної та змішаної роботи також змушені функціонувати 36 приватних дитячих садків у регіоні.

Скільки дитсадків зруйновано на Київщині?

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв'ю виданню "РБК Україна" розповів, що під час бойових дій окупанти повністю знищили шість дитячих садків, ще 51 дошкільний заклад зруйновано частково.

За його словами, наразі у КОВА ще не можуть назвати точну суму збитків від руйнівних дій російської армії.

Раніше Фокус розповідав, чому переселенцям поки не треба їхати додому. Журналіст Kramatorsk Post Олексій Ладика вважає, що переселення надовго. Тому людям треба вимикати "режим очікування", в який багато хто перейшов в евакуації, і ставати активним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав ймовірну дату початку навчального процесу у школах та вишах.