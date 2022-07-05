Суд вынес приговор паре за публичный интим на пляже в Одессе

Граждане признаны виновными в хулиганстве. По решению суда мужчина иностранец приговорен к 1,5 годам лишения свободы, а его спутница — к одному году.

Суд Одессы вынес приговор мужчине и женщине, которые занимались публичным сексом на местном пляже Public Beach Club. Об этом информирует белорусская служба "Радио Свобода".

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По данным журналистов, приговор был вынесен в пятницу, 1 июля.

Гражданина Беларуси и украинку признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — "Хулиганство". Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет.

По решению суда Одессы, за публичный секс на пляже Public Beach Club гражданин Беларуси приговорен к 1,5 годам лишения свободы, а украинка — к одному году. Вместе с этим, Фемида освободила обвиняемых от отбывания наказания сроком на 12 месяцев, в течение которых они обязаны периодически прибывать в правоохранительные органы.

Более того, по решению суда Одессы им запрещено покидать Украину, а об изменении места жительства, работы или учебы они обязаны информировать силовиков.

Напомним, в середине июня паре после публичного секса на пляже Public Beach Club вручили повестки в военкомат для прохождения медицинской комиссии. В областной военной администрации отмечали, что состояние здоровья граждан определят после общих процедур и намекнули на возможную мобилизацию влюбленных.

Через несколько дней Нацполиция региона проинформировала, что мужчина оказался гражданином Беларуси, поэтому его по закону нельзя призывать в ряды украинской армии. Вместе с этим, паре после публичного секса на пляже в Одессе вручили подозрение в совершении хулиганства.