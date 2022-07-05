Суд виніс вирок парі за публічний інтим на пляжі в Одесі

Громадяни визнані винними в хуліганстві. За рішенням суду чоловіка іноземця засуджено до 1,5 років позбавлення волі, а його супутницю — до одного року.

Суд Одеси ухвалив вирок чоловікові та жінці, які займалися публічним сексом на місцевому пляжі Public Beach Club. Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

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За даними журналістів, вирок винесено в п'ятницю, 1 липня.

Громадянина Білорусі та українку визнали винними у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — "Хуліганство". Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4 років.

За рішенням суду Одеси, за публічний секс на пляжі Public Beach Club громадянина Білорусі засуджено до 1,5 років позбавлення волі, а українку — до одного року. Водночас Феміда звільнила звинувачених від відбування покарання строком на 12 місяців, протягом яких вони зобов'язані періодично прибувати до правоохоронних органів.

Щобільше, за рішенням суду Одеси їм заборонено залишати Україну, а про зміну місця проживання, роботи чи навчання вони мають інформувати силовиків.

Нагадаємо, в середині червня парі після публічного сексу на пляжі Public Beach Club вручили повістки у військкомат для проходження медичної комісії. В обласній військовій адміністрації зазначали, що стан здоров'я громадян визначать після загальних процедур та натякнули на можливу мобілізацію закоханих.

За кілька днів Нацполіція регіону поінформувала, що чоловік виявився громадянином Білорусі, тому його за законом не можна закликати до лав української армії. Водночас парі після публічного сексу на пляжі в Одесі вручили підозру у скоєнні хуліганства.