Дожди, грозы и похолодание: каким регионам Украины стоит ожидать непогоды (фото)

Фокус собрал прогноз погоды от Укргидромедцентра на 8 июля во всех регионах Украины и рассказал, где украинцам стоит ожидать сильные грозы, а где жару до +33°С.

Июль в Киеве и Украине начался с жары, а максимальная температура в украинской столице 6 июля достигла +34,3°С. Предыдущий температурный рекорд в городе был в 1924 году, тогда отметка на градуснике достигала +33,9°С. Об этом сообщает Центральная географическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Однако в ближайшее время в Украине ожидается существенное похолодание. Оно началось с западных регионов страны, а до конца выходных распространиться на всю территорию.

Прогноз погоды на 8 июля

Как информирует Украинский гидрометцентр, на Западе Украины — в Закарпатской, Черновецкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областях в ночь с 7 на 8 июля ожидаются грозовые дожди, а температура будет составлять от +13 до +15°С. Гроза в регионах будет и днем, а температура составит от +23 до +27°С.

В Волынской и Ровенской областях дождей не ожидается, а днем будет солнечная погода. Максимальная температура может достигать +26°С.

В Центральной части Украины также ожидаются грозы — в Винницкой, Полтавской и Черкасской, Кировоградской областях они пройдут ночью и продолжатся днем. Ночная температура в областях будет составлять от +13 до +17°С, а днем воздух прогреется от +25 до +31°.

В Днепропетровской области осадков не ожидается, там будет солнечно, а температура днем может достичь +33°С.

На Севере Украины — в Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозовые дожди. Они начнутся ночью, а температура составит от +14 до +17°С и продолжатся днем, тогда температура воздуха составит от +24 до +28°С.

В Житомирской области будет солнечно, ночью температура на улице опустится до +12-14°С, а днем поднимется до +24-26°С.

На юге Украины — в Одесской и Николаевской областях также ожидаются грозы на протяжении всего дня, ночью температура воздуха будет составлять от +17 до +20°С, а днем поднимется до +28-31°С.

В Херсонской и Запорожской областях осадков не предвидеться, будет солнечная погода с температурой +30-33°С днем.

В восточной части Украины — Харьковской, Луганской и Донецкой областях также ожидается солнечная погода без осадков, а днем воздух прогреется до +30-33°С.

В Крыму будет солнечная погода, а температура воздуха ночью составит +18-20°С, днем — +30-32°С.

По всей территории Украины порывы ветра будут составлять 5-10 м.с

[ + – ] Прогноз погоды на 8 июля

Напомним, 5 июля Львов ушел под воду из-за сильного ливня. Кроме того, в городе были повреждены крыши в более чем двадцати жилых домах.

2 июля в Тернополе из-за мощного ливня затопило улицы и повалило деревья. Одно дерево упало на линию электропередач.