Дощі, грози та похолодання: яким регіонам України варто очікувати негоди (фото)

Фокус зібрав прогноз погоди від Укргідромедцентру на 8 липня в усіх регіонах України та розповів, де українцям варто очікувати сильних гроз, а де — спеки до +33°С.

Липень у Києві й Україні розпочався зі спеки, а максимальна температура в українській столиці 6 липня досягла +34,3°С. Попередній температурний рекорд у місті був у 1924 році, тоді позначка на градуснику сягала +33,9°С. Про це повідомляє Центральна географічна обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Проте найближчим часом в Україні очікується суттєве похолодання. Воно почалося із західних регіонів країни, а до кінця вихідних пошириться на всю територію.

Прогноз погоди на 8 липня

Як інформує Український гідрометцентр, на Заході України — у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській і Хмельницькій областях — у ніч із 7 на 8 липня очікуються грозові дощі, а температура становитиме від +13 до +15°С. Гроза в регіонах буде і вдень, а температура становитиме від +23 до +27°С.

У Волинській і Рівненській областях не очікується дощів, а вдень буде сонячна погода. Максимальна температура може сягати +26°С.

У Центральній частині України також очікуються грози — у Вінницькій, Полтавській і Черкаській, Кіровоградській областях вони пройдуть уночі та продовжаться вдень. Нічна температура в областях складатиме від +13 до +17°С, а вдень повітря прогріється від +25 до +31°С.

На Дніпропетровщині опадів не очікується, там буде сонячно, а температура вдень може сягнути +33°С.

На Півночі України — у Київській, Чернігівській і Сумській областях — очікуються грозові дощі. Вони почнуться вночі, а температура становитиме від +14 до +17°С, і триватимуть удень, тоді температура повітря становитиме від +24 до +28°С.

На Житомирщині буде сонячно, вночі температура на вулиці опуститься до +12-14°С, а вдень підніметься до +24-26°С.

На півдні України — на Одещині та Миколаївщині — також очікуються грози протягом усього дня, вночі температура повітря становитиме від +17 до +20°С, а вдень підніметься до +28-31°С.

У Херсонській і Запорізькій областях опадів не очікується, буде сонячна погода з температурою +30-33°С удень.

У східній частині України — Харківській, Луганській і Донецькій областях — також очікується сонячна погода без опадів, а вдень повітря прогріється до +30-33°С.

У Криму буде сонячна погода, а температура повітря вночі становитиме +18-20°С, вдень +30-32°С.

По всій території України пориви вітру становитимуть 5-10 м с.

[ + – ] Прогноз погоди на 8 липня

Нагадаємо, 5 липня Львів пішов під воду через сильну зливу. Крім того, у місті було пошкоджено дахи в більш ніж двадцяти житлових будинках.

2 липня в Тернополі через потужну зливу затопило вулиці та повалило дерева. Одне дерево впало на лінію електропередач.